Вашингтон, 2 ноября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Приговор в виде восьми лет лишения свободы вынес гражданину РФ Александру Бровко суд в США, сообщает 2 ноября американский минюст.

Флаг США

Бровко признан виновным в участии в схеме по похищению и торговле «конфиденциальными личными и финансовыми данными в криминальном онлайн-подполье». По версии американской стороны, потери от этих махинаций превысили сто миллионов долларов.

Уточняется, что приговор суд огласил в предпоследний день октября.

Напомним, Бровко в феврале 2020 г. признал себя виновным в том, что причастен к деятельности по мошенническому использованию «электронных средств».