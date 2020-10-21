Бишкек, 21 октября, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Новые выборы депутатов Жогорку Кегеша (парламента) в Киргизии пройдут 20 декабря текущего года. Об этом 21 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на постановление ЦИК республики, опубликованное его пресс-службой и местными СМИ.

Kenesh.kg Голосование. Киргизия

На специальном заседании ЦИК были утверждены календарный план основных избирательных мероприятия и смета расходов на их подготовку и проведение.

Напомним, что результаты предыдущих выборов, состоявшихся 4 октября, были аннулированы после массовых протестов в Бишкеке и других городах Киргизии. После этого в отставку ушли бывший президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. В настоящее время их обязанности выполняет Садыр Жапаров.