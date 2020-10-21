Компания Genesis обновила спорт-седан G70
Сеул, 21 октября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Genesis (входит в состав Hyundai Motor) представила рестайлинговый спортивный седан G70. Об этом сообщается на сайте компании.
Первые экземпляры новинки поступят первоначально на авторынок Южной Кореи. Это произойдёт не ранее 2021 года.
Выделяется обновлённая модель новой головной оптикой и задними фонарями Quad Lamps, а также низко расположенной радиаторной решёткой Crest Grille и большими дисками колёс.
Также автопроизводители снабдили автомобиль воздуховодами, расположенными в нижней части крыльев, двойными патрубками системы выхлопа, покрытыми хромом и диффузором заднего бампера.
В салоне модели появились 10,25-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса и беспроводное высокоскоростное зарядное устройство для гаджетов.
В движение модель приводится двухлитровым рядным четырехцилиндровым турбированным мотором. Также в линейке агрегатов есть 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом и 2,2-литровый турбированный дизельный движок.
Напомним, в конце сентября 2020 года в России автомобили марки Genesis подорожали на 21 — 200 тыс. рублей (на 0,7 — 3,6% по сравнению с прежней стоимостью).
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