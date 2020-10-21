Сеул, 21 октября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Genesis (входит в состав Hyundai Motor) представила рестайлинговый спортивный седан G70. Об этом сообщается на сайте компании.

Media.genesis.com Обновлённый спорт-седан Genesis G70

Первые экземпляры новинки поступят первоначально на авторынок Южной Кореи. Это произойдёт не ранее 2021 года.

Выделяется обновлённая модель новой головной оптикой и задними фонарями Quad Lamps, а также низко расположенной радиаторной решёткой Crest Grille и большими дисками колёс.

Также автопроизводители снабдили автомобиль воздуховодами, расположенными в нижней части крыльев, двойными патрубками системы выхлопа, покрытыми хромом и диффузором заднего бампера.

В салоне модели появились 10,25-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса и беспроводное высокоскоростное зарядное устройство для гаджетов.

В движение модель приводится двухлитровым рядным четырехцилиндровым турбированным мотором. Также в линейке агрегатов есть 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом и 2,2-литровый турбированный дизельный движок.

Напомним, в конце сентября 2020 года в России автомобили марки Genesis подорожали на 21 — 200 тыс. рублей (на 0,7 — 3,6% по сравнению с прежней стоимостью).

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