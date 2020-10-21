Москва, 21 октября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Российские власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в масках у метро

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Журналисты спросили Пескова о возможности нового локдауна в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом. «Никаких разговоров об этом не ведется», — сказал представитель Кремля.

По его словам, система здравоохранения способна выдержать давление, связанное с коронавирусом.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что выстроенная система борьбы с коронавирусом позволит избежать введения жестких ограничительных мер.

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