В скорой помощи Екатеринбурга заявили об истерии жителей из-за пандемии
Екатеринбург, 21 октября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга всё чаще вызывают скорую помощь при малейших намёках на ОРВИ, сообщил главный врач скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев на брифинге.
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Скорая столкнулась с пиковыми нагрузками в последние дни — принимается по 3700 звонков в сутки, совершается более чем 1500 выездов. Однако часто медикам звонят люди с незначительными симптомами ОРВИ.
«Наблюдается небольшая истерия», — признал руководитель.
Пушкарёв обратил внимание, что скорая помощь — не горячая линия. куда можно звонить по всем вопросам, связанным с заболеваемостью ОРВИ или COVID-19,
Как сообщало ИА REGNUM, время ожидания скорой увеличилось до шести часов, ранее сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.