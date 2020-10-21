Москва, 21 октября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Российская сторона приветствует желание президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести в Москве переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил 20 октября журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

President.az Никол Пашинян и Ильхам Алиев

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Дипломат отметил, что в Москве знакомы с намерением азербайджанского и армянского лидеров встретиться на российской территории. Россия приветствует их желание вести переговоры и добиваться мира, подчеркнул Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Пашинян заявил, что готов ради достижения мира в Карабахе «поехать, встретиться, поговорить» с руководством Азербайджана. Алиев, в свою очередь, выразил готовность к переговорам «и в Москве, и в любом другом месте».

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