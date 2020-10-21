Москва, 21 октября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Новый антирекорд, связанный с коронавирусом, зафиксирован в России 21 октября. За минувшие сутки в стране скончались более 300 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Прежний печальный рекорд зафиксировали 15 октября, тогда за сутки умерли 286 человек с COVID-19. Общее количество смертельных случаев составляет на текущий момент 24 952.

Более 200 смертельных случаев в сутки российские медики стали регистрировать с 13 октября, летом наблюдалось уменьшение числа смертей. Днём ранее, 14 октября, штаб сообщил о 269 умерших.

Больше всего смертей в России зарегистрировано в Москве (6121), Санкт-Петербурге (3509), Московской области (1501), Дагестане (730) и Свердловской области (718).

Читайте также: В России выявили 15700 новых случаев заражения коронавирусом