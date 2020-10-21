Благовещенск, 21 октября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Поликлиники Благовещенска Амурской области не справляются с потоком пациентов. Нагрузка на врачей увеличилась в три-четыре раза. Принято решение продлить время работы поликлиник до 22:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как рассказала и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, узкие специалисты осуществляют приём по прежнему графику — до 19:00. Бригады неотложной медицинской помощи, врачебные бригады и бригады по забору мазков выезжают по вызовам до 21:00, а потом ещё в течение часа работают над оформлением документов.

Полностью рабочим днём для медиков стала суббота. Работников здравоохранения в регионе отзывают из отпусков.

«Все эти меры призваны закрыть весь наплыв пациентов, который у нас сейчас есть. Нагрузка на врачей увеличилась почти в 3−4 раза, вырос объём работы», — цитирует Леонтьеву ИА Amur Info.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области власти признали, что регистратуры поликлиник и станции скорой помощи работают с колоссальной перегрузкой. Жители Благовещенска жалуются на то, что в течение нескольких недель не могут дозвониться в регистратуры и скорую помощь.