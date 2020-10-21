Москва, 21 октября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Пассажирам «Аэрофлота» разрешили бесплатно менять билет в случае опоздания на рейс в течение 30 минут после отправки. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное правило действует по внутрироссийским полётам для всех билетов экономкласса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.