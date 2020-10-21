Екатеринбург, 21 октября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. «Уральский приборостроительный завод», который входит в госкорпорацию «Ростех» и выступает крупнейшим поставщиком аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), объявил многомиллиардную закупку. У единственного поставщика, данные которого затёрты в контракте, размещённом на сайте госзакупок, планируется приобрести комплектующие для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М», чей оборот после трагедий в больницах был приостановлен, но потом возобновлён. Известно, что комплектующие произведены в Швейцарии, передаёт ИА REGNUM.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

Цена закупки по агентскому договору от 8 апреля 2020 года, размещённому на сайте госзакупок 20 октября 2020 года, составляет 5 124 600 000 рублей. В документации, размещённой на странице тендера, указано, что речь идёт о закупке у единственного поставщика для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М».

В копии контракта, где данные агента-поставщика затёрты, сумма указана уже 4,38 млрд рублей и упомянуты 20 тыс. единиц комплектующих производства Швейцарии — 10 тыс. наборов пневматических измерителей и 10 тыс. блоков индикации в сборе. В другом приложенном документе уточняется, что речь о кольцах для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» с начальной ценой 259,2 тыс. рублей.

Напомним, после трагедий с погибшими в палатах больниц, где находились аппараты ИВЛ, Росздравнадзор официально приостановил применение «Авента-М», которые были произведены с 1 апреля 2020 года. После проверки, в конце июля 2020 года, аппараты ИВЛ «Авента-М» снова разрешили использовать в больницах.

ИА REGNUM ранее провело анализ закупок завода и в ходе него выяснило, что некоторые комплектующие для «Авенты-М» предприятие закупает в Китае, Канаде, Италии и других странах.

Своего только шильдик? Поставщик сгоревших аппаратов ИВЛ закупается в Китае