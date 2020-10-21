Москва, 21 октября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России исследования подтвердили 15 700 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 619 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 16 319 случаев заражения. Отметим, что вчерашний показатель был максимальным за всё время распространения коронавируса.

Всего в России за время пандемии выявили 1 447 335 случаев заражения коронавирусом.