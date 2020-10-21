Екатеринбург, 21 октября, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выталкивать пассажиров без масок пассажиров из общественного транспорта. Об этом заявили журналистам в горадминистрации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

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Пресс-секретарь Анатолий Карманов пояснил ТАСС, что глава города просил пассажиров проявлять гражданскую позицию и сознательность и соблюдать масочный режим.

«Фраза вырвана из контекста беседы», — отметил Карманов.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокинский отреагировал на скандалы с пассажирами без масок в общественном транспорте. Его слова распространило одно из местных СМИ.