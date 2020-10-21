Хабаровск, 21 октября, 2020, 05:08 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края призывают на помощь волонтёров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах — кадров не хватает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

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«Студенты вузов и ссузов должны прийти или волонтёрами, или средними медработниками в стационары или поликлиники. Они очень там нужны. Люди не могут ждать по 5−6 часов вызовов скорой помощи. Это ситуация тяжёлая, сложная, у нас практически военная ситуация», — сказал в видеообращении и. о. зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Кроме студентов, привлекают ординаторов, преподавателей медуниверситета, специалистов института повышения квалификации врачей.

Более 300 человек уже задействованы в различных медучреждениях.

Помимо этого, в лечебные учреждения направлены 72 сотрудника клинических кафедр ДВГМУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках Новосибирска внедряют систему дистанционного наблюдения лечащихся на дому пациентов, которых уже осмотрел врач и назначил лечение. Их будут консультировать по телефону или видеосвязи. Решение принято в связи с повышенной нагрузкой на специалистов первичного звена из-за сезонного роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.