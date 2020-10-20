Милан, Италия, 20 октября, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Как минимум треть новых зараженных коронавирусом не нуждаются в госпитализации, заявил во вторник, 20 октября, профессор миланского медицинского центра Сан Раффаэле Альберто Дзангрилло.

Russian.news.ru Скорая помощь в Италии

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Многое в данной ситуации зависит от врачей общей практики, они должны быстро и точно определять, кого из зараженных нужно везти в больницу, а кого — лечить дома, если эта работа будет вестись эффективно, система здравоохранения справится, сказал эксперт.

По даннымна 20 октября, в Италии умерли36 705человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на89(днем ранее — на73). Выздоровели 255 005 человек, за сутки этот показатель увеличился на2046(днем ранее — на1498). Число подтвержденных носителей выросло на10 874(днем ранее — на9338). Было проведено чуть менее 145 тысяч тестов, положительный результат — у 7,51% (накануне — 9,45%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет434 449. В настоящее время заражены142 739человек — на8736больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьв почти 12раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.