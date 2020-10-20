Женева, Швейцария, 20 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 296 886 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 40 251 950 человек. Такие данные приводит 20 октября Всемирная организация здравоохранения.

Gwydion M. Williams Пандемия коронавируса в Индии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4028 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 116 131.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 338 096 новых случаях заражения и 4556 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

Согласно данным организации, в первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю входят Индия, США, Франция, Бразилия, Великобритания, Россия, Аргентина, Италия, Чехия и Нидерланды.