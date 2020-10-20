Вашингтон, 20 октября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью Fox News 20 октября, что компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена не имеет никакого отношения к России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дебаты

«Это безумие… Я видел, как вчера хитрый Шифф заявил, что это Россия. Да он больной!.. Его надо куда-нибудь убрать, сделать с ним что-нибудь» , — заявил Трамп.

Трамп заявил, что в отношении самого конгрессмена Адама Шиффа, главы спецкомитета по разведке палаты представителей, нужно провести расследование из-за его заявлений.

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