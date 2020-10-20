Нижний Новгород, 20 октября, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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Так, режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлевается до 8 ноября. Работающие граждане этой возрастной категории смогут оформить на этот период листки временной нетрудоспособности.

«В регионе продолжает действовать правило полной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Это обусловлено тем, что для старшего поколения коронавирус представляет особо сильную угрозу. Важно, чтобы люди солидного возраста сейчас относились к этому максимально ответственно», — отметил губернатор. Он напомнил, что работодателям необходимо перевести на удаленный режим работы прежде всего всех сотрудников уязвимых категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, также новые ограничения введены для ресторанов и кафе. Всем организациям общественного питания разрешено работать только в период с 6:00 мск до 24:00 мск. В ночные часы общепит сможет работать только навынос.

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