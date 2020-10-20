Москва, 20 октября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Ключевой целью в период распространения коронавируса является доступная, эффективная и безопасная терапия против COVID-19. Об этом 20 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Открытые инновации», сообщается на официальном сайте ведомства.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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Кроме того, частью ключевой задачи является обеспечение безопасности медицинских работников. При этом ускоренная регистрация медицинских изделий позволила существенно сократить сроки их выхода на рынок.

«Обеспечение доступности позволило нам фактически в короткий промежуток времени закрыть дефицит и тест-систем, и средств индивидуальной защиты», — сказал Мурашко.