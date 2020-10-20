Санкт-Петербург, 20 октября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга получит еще 1,7 млрд рублей. Деньги пойдут, в том числе, на стимулирующие выплаты медикам. Об этом сообщили 20 октября на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«До завершения года осталось чуть больше двух месяцев. Важно, чтобы бюджет фонда, с одной стороны, был исполнен в соответствии с законом, с другой стороны, чтобы хватило средств на оплату медпомощи, особенно с учетом пандемии», — сказал губернатор Александр Беглов.

Корректировки нужны из-за того, что федеральный центр начал вливать свои средства тогда, когда бюджет петербургского ТФОМС уже был утвержден законом.

В бюджет предлагается добавить 1,7 млрд рублей, сообщил глава ТФОМС Александр Кужель. С учетом изменений общая сумма составит 120,7 млрд рублей, что на 1,5% больше, чем планировалось.

«Это указывает, насколько выросли расходы на здравоохранение города за последние годы, — добавил он. — При перевыполнении плана на лечение иногородних и добавке в 4 млрд рублей из федерального центра за лечение больных с COVID по итогам года станет около 125 млрд, почти двукратное увеличение за последние пять лет. Такие большие деньги существенно увеличивают бюджет городских медицинских организаций».

Все дополнительные доходы направят на территориальную программу ОМС, софинансирование приема на работу медиков, на стимулирующие выплаты и дополнительное образование врачей.