Москва, 20 октября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Управление процессом борьбы с коронавирусом происходит в онлайн-режиме. Об этом 20 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Открытые инновации».

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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"Управление процессами идет в режиме онлайн, огромный массив научных данных разного качества, которые необходимо отфильтровать, ускорение клинических исследований, в том числе за счет получаемых цифровых данных», — сказал Мурашко.

Новые технологии влияют на систему оказания медицинской помощи в целом. Например, выписка больничного листа была переведена в дистанционную форму. При этом рост числа амбулаторных пациентов привёл к необходимости внедрения новых технологий, которые позволяют оказывать дистанционное сопровождение.