Москва, 20 октября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана изучает полученное от Роспотребнадзора замечание по факту нарушений мер профилактики COVID-19. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе вуза.

(сс) Digr Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

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"Есть некоторые замечания к зданию, сейчас разбираемся, работаем с этим вопросом», — приводит комментарий вуза ТАСС.

В пресс-службе добавили, что университет пока продолжает работать, здания не закрыты для посещения. В МГТУ надеются, что ситуацию удастся урегулировать.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что работа МГТУ имени Баумана будет приостановлена по требованию Роспотребнадзора из-за роста числа инфицированных коронавирусом среди студентов и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Данную информацию подтвердили в оперативном штабе столицы.