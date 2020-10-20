Москва, 20 октября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Предложение Минфина урезать расходы на силовой блок, вероятнее всего, не будет реализовано в полной мере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя предложение Министерства финансов РФ сократить численность армии на 100 тысяч должностей.

Минобороны России

При этом попытку Минфина сократить расходы на силовые структуры, в том числе за счёт повышения пенсионного возраста для представителей вооружённых сил, Хестанов назвал логичной.

«В большинстве стран сотрудники силовых министерств и ведомств выходят на пенсию досрочно. Но там досрочный выход на пенсию финансирует не государство, а соответствующие министерства и ведомства в пределах тех сумм, которые им выделяются. Минобороны, соответственно, вместо того, чтобы купить новые танки, выплачивает досрочную пенсию. А у нас досрочный выход на пенсию силовиков ложится на всех нас — на Пенсионный фонд России», — сказал Хестанов.

При этом экономист выразил уверенность, что Минфину не удастся реализовать свою инициативу. Слишком большое противодействие эта идея встретит со стороны силовых структур.

«Я совершенно не верю, что Минфину удастся реализовать свое предложение в том объёме, в котором он просит. Если Минфину удастся добиться сокращения затрат на силовиков — это тоже будет интересной вещью, которая продемонстрирует, что высшее руководство воспринимает проблемы наполнения бюджета как серьёзные. Это будет прецедентное решение», — заявил Хестанов.