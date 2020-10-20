Воронеж, 20 октября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Антибиотики и противовирусные препараты пропали из аптек Воронежа — найти препараты, которые прописывают для лечения COVID-19, можно с большим трудом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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В аптеках большинства крупных сетей, работающих на территории областного центре, отсутствуют антибиотики «Азитромицин», «Сумамед», «Цефтриаксон», из продажи исчезли пропали иммуномодулирующие и противовирусные спреи в нос. Фактически везде отсутствует «Арбидол», «Циклоферон», «Гриппферон». На сайтах аптечных сетей также значится, что препараты в продаже отсутствуют.

Как сообщают «Вести-Воронеж» со ссылкой на фармацевта одной из аптек, партию «Азитромицина», завезённую 19 октября, раскупили в считанные часы. При этом в аптеках затрудняются назвать даты новых поставок: у поставщиков препараты также закончились. В аптеках ажиотажный спрос объясняют не столько ростом заболеваемости, сколько «запасливостью» воронежцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале-марте в Воронеже из-за резко выросшего спроса из продажи исчезли маски и антисептики. Позже защитные средства появились в продаже, но по более высоким ценам.