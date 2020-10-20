Екатеринбург, 20 октября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Из-за пиковых нагрузок срок ожидания скорой помощи в Свердловской области вырос до шести часов, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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Заместитель губернатора отметил, что экстремальные нагрузки зафиксировали 19 октября 2020 года. «Сроки выезда за больными чуть больше шести часов», — сказал чиновник.

Около 20% вызовов сделали жители, которые не нуждались в госпитализации. Жителям не стоит паниковать и добавлять ненужную нагрузку на систему здравоохранения, считает Креков.

В других регионах, оправдался чиновник, ситуация со скорыми ещё хуже, и там люди ждут медиков по несколько суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Свердловской области жаловались, что не могут дозвониться не только дождаться, но даже и дозвониться до скорой. Диспетчер может не отвечать и 15, и 30 минут.