Москва, 20 октября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. США готовят революционный сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Сейчас мы отчетливо видим, что «революционный» сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с.г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

По его словам, видя высокие шансы Додона на победу на выборах, Госдеп США предписал своему посольству в Кишинёве заранее настраивать оппозиционно настроенное население страны на акции протеста с требованием пересмотра итогов выборов.

Нарышкин подчеркнул, что ряд НПО и СМИ уже начали вброс фальшивых информационных сообщений о якобы подготовке властей к массовым фальсификациям, а американские дипломаты начали убеждать силовиков переходить на сторону оппозиционеров: «Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям» с понятными задачами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября 2020 года. В числе кандидатов — действующий глава государства Игорь Додон, олигарх Ренато Усатый, экс-премьер страны Майя Санду и другие.