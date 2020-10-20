Москва, 21 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, Госдума обсудит пакет президентских законопроектов, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В частности, речь идет о втором чтении новой редакции закона о правительстве, а также о поправках в законы о Конституционном суде и о прокуратуре. Инициативы были доработаны ко второму чтению, ряд изменений поддержал комитет Госдумы по госстроительству. В частности, речь идет об обеспечении прозрачности и публичности обсуждения кандидатов на пост министра силового блока, а также на должности руководства прокуратуры.

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Также комитет поддержал предложения, касающиеся особого мнения судей Конституционного суда.

Кроме того, в планах депутатов обсудить пять президентских инициатив в первом чтении: это поправки в законы об уполномоченном по правам человека, о безопасности, о федеральной службе безопасности и о внешней разведке, а также изменения в отдельные законы о судебной системе.