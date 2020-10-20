Москва, 20 октября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Сельская ипотека стала мощным инструментом по улучшению жилищных условий. Об этом 20 октября заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Село на берегу реки

«Наша цель — чтобы каждый житель села имел доступ ко всем необходимым финансовым продуктам и услугам как в отделениях банка, так и в цифровых каналах. В первую очередь люди хотят улучшить свои жилищные условия. Здесь на помощь приходит сельская ипотека», — заявил Листов.

По его словам, в Россельхозбанке видят огромный отклик на программу сельской ипотеки.

«Мы первыми подключились к программе Минсельхоза и стали её безусловными лидерами. На сегодняшний день выдали кредитов почти на 35 млрд рублей и планируем до конца года довести эту цифру до 100 млрд рублей. Причём за этими сухими цифрами стоит жильё для 17 тыс. семей», — указал он.

«Особо радует, что ипотеку стала брать молодёжь: 40% наших заёмщиков — это юноши и девушки младше 30 лет. Всё это очень приятно», — подчеркнул Листов.