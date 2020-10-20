Москва, 20 октября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 269 человек. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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"Зафиксировано 269 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 90 человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 179 человек.

Всего в России от COVID-19 за время пандемии умерли 24 635 человек.