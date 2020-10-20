Москва, 20 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 16 319 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Это на 337 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 15 982 случая заражения. Показатель является максимальным за всё время распространения SARS-CoV-2 в России.

Всего во время пандемии в РФ выявили 1 431 635 случаев заражения коронавирусом.