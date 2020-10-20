Москва, 20 октября, 2020, 08:54 — ИА Регнум. Крупную партию медицинских масок планирует закупить ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» на 51 млн рублей. Заказчик рассчитывает на эту сумму приобрести 17 млн масок по цене три рубля за штуку, передаёт ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции в масках

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Закупка производится вне рамок государственного оборонного заказа для нужд подразделений МВД России. Итоги тендера подведут 29 октября 2020 года. Размер начальной цены обосновали предложениями поставщиков, которые готовы предоставить маски по цене 3−4,2 рубля за штуку. В документации не уточняется, кто сделал такое щедрое предложение заказчику при стоимости одноразовых масок в пик пандемии до 45 рублей за штуку.

Преимущества в тендере будут отданы организациям инвалидов.

«Товар должен быть официально зарегистрирован на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия», — уточняется в документации.

Речь идёт об одноразовых трёхслойных масках на резинках, изготовленных не ранее 2020 года. Ограничений по стране происхождения товара не указано.