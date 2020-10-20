Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2020, 08:37 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Сутками ранее инфицирование подтвердилось у 50 жителей края. Число носителей коронавируса ежесуточно увеличивается на Камчатке, тем не менее, по данным оперативного штаба, за последние сутки в крае проведен лишь один тест на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация с сайта стопкоронавирус41.рф Суточные данные по коронавирусу на Камчатке

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За весь период пандемии в регионе выявили 5222 носителя коронавируса.

На протяжении вот уже нескольких суток в крае нет случаев выздоровления от COVID-19. За весь период пандемии вылечились 3467 человека. Шесть человек с коронавирусом за последние сутки были госпитализированы в стационары. Всего проходят лечение в госпиталях на Камчатке 273 человека. Свободных коек для пациентов с коронавирусом осталось 57. 140 пациентов с коронавирусом болеют пневмонией.

Иллюстрация с сайта стопкоронавирус41.рф Суточные данные по коронавирусу на Камчатке

За весь период пандемии на Камчатке провели более 151 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, за последние сутки — всего одно.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Соболево на Камчатке зарегистрировали вспышку заражения коронавирусной инфекцией. Выявили уже 13 носителей SARS-CoV-2.