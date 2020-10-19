Вашингтон, 19 октября, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что сдаст тест на COVID-19 перед дебатами с кандидатом от демократов Джо Байденом, 19 октября передает Fox News.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

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Дебаты Трампа и Байдена будут проходить 22 октября в штате Теннесси. Прошлые дебаты не состоялись из-за того, что Трамп переболел COVID-19 и находился на самоизоляции после болезни.

Комиссия по президентским дебатам предлагала провести дебаты в дистанционном формате, однако президент США от этого отказался.

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