Трамп назвал идиотами главных инфекционистов США
Вашингтон, 19 октября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что граждане «устали от идиотов» в лице врачей-инфекционистов из команды директора Национального института здравоохранения Энтони Фаучи, 19 октября сообщает агентство Reuters.
Энтони Фаучи
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Трамп также заявил в ходе открытого разговора с представителями штаба, что считает Энтони Фаучи «катастрофой» для Соединенных Штатов.
«Если бы я послушал его, у нас было бы 500 000 смертей… Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», — заявил Трамп.
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