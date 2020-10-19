Вашингтон, 19 октября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что граждане «устали от идиотов» в лице врачей-инфекционистов из команды директора Национального института здравоохранения Энтони Фаучи, 19 октября сообщает агентство Reuters.

Энтони Фаучи

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Трамп также заявил в ходе открытого разговора с представителями штаба, что считает Энтони Фаучи «катастрофой» для Соединенных Штатов.

«Если бы я послушал его, у нас было бы 500 000 смертей… Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов» , — заявил Трамп.

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