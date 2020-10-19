Подгорица, 19 октября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Владельцы ресторанов и кафе в разных муниципалитетах Черногории крайне недовольны мерами властей по закрытию предприятий общепита из-за ситуации с коронавирусом в некоторых регионах страны.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Пустое кафе

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Владельцы кафе города Цетинье 19 октября перекрыли автомобильную дорогу на круговую развязку в направлении Подгорицы и Будвы. Они поставили ультиматум властям: пересмотреть решение о закрытии до 20 октября.

Если их требования не выполнят, то люди пообещали блокировать дорогу ежедневно с 19−00 до 21−00.

К цетинским рестораторам присоединились их коллеги из приморской Будве, где с 19 октября также закрыли заведения общепита. Они планируют акции протеста в своем городе.