Рим, 19 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Реалистичные сроки появления вакцины от коронавируса — первые месяцы весны 2021 года, заявил в понедельник, 19 октября, глава высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли.

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После проведения всех необходимых проверок первыми вакцину получат граждане из групп риска, а также медики и сотрудники правоохранительных органов, добавил он.

По даннымна 19 октября, в Италии умерли36 616человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на73(днем ранее — на69). Выздоровели 252 959 человек, за сутки этот показатель увеличился на1498(днем ранее — на2334). Число подтвержденных носителей выросло на9338(днем ранее — на11 705). Было проведено чуть менее 99 тысяч тестов, положительный результат — у 9,45% (накануне — 7,99%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет423 578. В настоящее время заражены134 003человека — на7766больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этоговремени оноувеличилосьв 11раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.