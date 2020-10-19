Ереван, 19 октября, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Напряженность боев на линии соприкосновения в Карабахе немного снизилась, сообщил 19 октября на брифинге пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

По его словам, на северном направлении были отражены две попытки азербайджанских войск атаковать, а на южном направлении продолжалось позиционное противоборство.

«С утра противник возобновил боевые действия на северном и южном направлениях линии соприкосновения. После пары атак на севере он был отброшен, на южном направлении тяжелые бои продолжались, однако в основном позиционных изменений не было. Сейчас интенсивность боев несколько ослабла», — сказал Ованнисян.

Напомним, ранее Армения и Азербайджан объявили о перемирии, которое должно было наступить с 23:00 мск 17 октября. Однако сразу же начали поступать сообщения о новых боях в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона признала гибель более 700 своих военнослужащих, Азербайджан до сих пор скрывает свои потери.