Москва, 19 октября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. В Вооруженных силах России на данный момент больны COVID-19 почти две тыс. человек, сообщает 19 октября Минобороны РФ.

Минобороны России

По информации российского оборонного ведомства, коронавирусом в Вооруженных силах России на сегодняшний день переболели около 12,4 тыс. человек.

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 12 693 человек … В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1 968 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме указанных военнослужащих, больны COVID-19 283 курсанта и слушателя высших военно-учебных заведений, 230 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 464 сотрудника гражданского персонала военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России с начала пандемии было выявлено 1 415 316 случаев заражения коронавирусом, из которых 24 366 привели к летальному исходу.