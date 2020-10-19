Пассажиропоток в аэропортах Сербии снизился на 94% из-за коронавируса
Белград, 19 октября, 2020, 20:38 — ИА Регнум. По данным европейского статистического агентства Евростат, из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года пассажиропоток в Сербии снизился на 94%, относительно того же периода 2019 года, что на несколько процентов меньше, чем во многих европейских странах. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
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В первом квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот в Сербии снизился на восемь процентов.
В Евростате также указали, что влияние мер по предотвращению распространения коронавируса сказался на авиаперевозках по всему миру в первом квартале 2020 года, но наиболее сильный ущерб ограничительные меры нанесли авиасообщению между странам во втором квартале этого года.