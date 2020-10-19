Москва, 19 октября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Компания Nestle перевела часть своих сотрудников в Москве на удалённую работу, но по техническим причинам пока не предоставила данные об этом городским властям. Об этом заявили 19 октября в пресс-службе компании, комментируя сообщения о возможном штрафе за неисполнение указа мэра столицы Сергея Собянина.

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"В соответствии с указом мэра Москвы Nestle перевела более 30% сотрудников московского офиса на удалённый формат работы. Ежедневно более 50% состава сотрудников работают в удалённом режиме», — приводит комментарий компании РИА Новости.

В пресс-службе Nestle отметили, что списки переведённых на «удалёнку» сотрудников готовы к предоставлению, однако «компания столкнулась с техническим сложностями при загрузке требуемых сведений на портал mos.ru».

В компании утверждают, что с 12 октября предпринимают попытки загрузить данные на портал мэрии и уже неоднократно обращалась за технической поддержкой, однако проблема не решена до сих пор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Юрий Гусаков заявил журналистам, что Nestle может стать первой из московских компаний, оштрафованных на 300 тысяч рублей за невыполнение указа Сергея Собянина об обязательном переводе в режим дистанционной работы не менее 30% сотрудников.