Москва, 19 октября, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Был ли вакцинирован доброволец препаратом «Спутник V» (первая в мире вакцина от коронавируса) или ему было поставлено плацебо, станет известно после завершения испытаний препарата, сообщил 19 октября на профильной конференции заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Zdrav74.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Прошёл ли доброволец вакцинацию, можно будет определить «только после сдачи крови в контрольных точках», когда у него будут или не будут обнаружены антитела к SARS-CoV-2.

По словам Логунова, окончательный результат будет получен лишь по завершении клинических испытаний «Спутника V».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» проходит сейчас третью стадию клинических испытаний.

26 августа в России началось рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование вакцины на территории Москвы, затем его стали проводить в регионах, а 29 сентября начались испытания «Спутника V» в Белоруссии.