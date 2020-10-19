Нижний Новгород, 19 октября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Аграрии Нижегородской области собрали урожай в объеме 1,6 млн тонн зерна, побив свой прежний рекорд по сбору зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона сегодня, 19 октября.

Government-nnov.ru Сбор урожая

Также нижегородские сельхозпроизводители вырастили 431 тысячу тонн картофеля, 182 тысячи тонн сахарной свеклы и 35 тысяч тонн овощей.

По словам губернатора Глеба Никитина, несмотря сложный сельскохозяйственный сезон, местным аграриям удалось добиться улучшения показателей и объемов производства, и урожайности.

«В области получен хороший урожай картофеля, овощей, сахарной свеклы. Особую гордость вызывают зерновые — собрано на 20% больше запланированного и на треть больше уровня 2019 года», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что в 2020 году Нижегородская область направила на развитие предприятий агропрома 4,2 млрд рублей субсидий, в том числе 3 млрд рублей из регионального бюджета.