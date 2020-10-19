Москва, 19 октября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве поднята до 13 496 рублей в 2021 г., сообщили 19 октября на официальном сайте мэра столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Согласно закону, подписанному 19 октября московским мэром Сергеем Собяниным, прожиточный минимум пенсионера в Москве в следующем году увеличивается на 918 рублей.

Напомним, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера в Москве составлял 12 578 рублей.