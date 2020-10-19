Москва, 19 октября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Процесс стабилизации ситуации с COVID-19 в России может начаться в первой декаде ноября. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры

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В то же время она отметила, что развитие ситуации будет полностью зависеть от сознательности граждан и соблюдения ими всех рекомендованных мер профилактики, включая масочный режим, социальное дистанцирование и гигиену рук, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее специалист Роспотребнадзора заявила, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в России на пике не должен превысить отметку в 20 тысяч.

Как передавало ИА REGNUM, всего в России выявлено уже более 1,4 млн случаев заболевания, 15 982 из которых — за последние сутки. Скончались 24 366 пациентов с COVID-19, чуть более миллиона человек излечились и были выписаны из больниц.