Москва, 19 октября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Переход на дистанционный формат обучения существенно увеличивает нагрузку на педагогов. Об этом 19 октября сообщил генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

"В ситуации перехода возникает огромная нагрузка на педагогический состав и на учителей. Дети, подростки, учащиеся с точки зрения цифровой грамотности на голову опережают те компетенции и способности в части работы в цифровой среде, которые есть у педагогического и профессорского состава», — сказал Парабучев.

По его словам, данное обстоятельство касается не только школ, но и вузов, в которых также столкнулись с этой проблемой.

«Этот разрыв не позволяет педагогу и преподавателю эффективно выполнять свою функцию общения глаза в глаза с ребенком», — заявил глава Агентства инноваций столицы.