Переход на дистанционное обучение спровоцировал рост нагрузки на педагогов
Москва, 19 октября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Переход на дистанционный формат обучения существенно увеличивает нагрузку на педагогов. Об этом 19 октября сообщил генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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"В ситуации перехода возникает огромная нагрузка на педагогический состав и на учителей. Дети, подростки, учащиеся с точки зрения цифровой грамотности на голову опережают те компетенции и способности в части работы в цифровой среде, которые есть у педагогического и профессорского состава», — сказал Парабучев.
По его словам, данное обстоятельство касается не только школ, но и вузов, в которых также столкнулись с этой проблемой.
«Этот разрыв не позволяет педагогу и преподавателю эффективно выполнять свою функцию общения глаза в глаза с ребенком», — заявил глава Агентства инноваций столицы.