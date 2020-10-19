Нью-Дели, 19 октября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Военно-морской флот Австралии присоединится к совместным учениям Индии, Японии и США в Бенгальском заливе, 19 октября сообщает агентство Reuters.

Корабль ВМФ США

«В рамках расширения сотрудничества с Австралией в сфере обороны, в «Малабар-2020» будет участвовать военно-морской флот Австралии» , — сказано в заявлении Министерства обороны Индии.

Австралия не участвовала в совместных учениях с Индией в Бенгальском заливе с 2007 года. Учения «Малабар» негативно расцениваются военными Китая.

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