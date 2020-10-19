Москва, 20 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект о проведении митингов, протестов и шествий в условиях пандемии коронавируса внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным, написал в ТГ Нилов.

«Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы», — приводят авторы аргумент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с пунктом 11 части 4 статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публичного мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. При этом граждане, не подчинившиеся законным требованиям организатора публичного мероприятия, могут быть удалены с места проведения мероприятия.

Напомним, что при введении режима повышенной готовности в России на фоне пандемии коронавируса проведение массовых публичных мероприятий было запрещено.