Москва, 19 октября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Минэнерго России ожидает значительного сокращения инвестиций в мировую энергетическую отрасль по итогам 2020 года. Об этом заявил 19 октября глава ведомства Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

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По оценкам российских экспертов, общий объём инвестиции в энергетический сектор может сократиться на 18−20% по сравнению с прошлым годом.

Как заявил Новак в своём выступлении, мировой энергетический рынок остаётся волатильным, и отрасль находится в периоде неопределенностей.

Серьёзное давление на нефтяные цены в последний месяц оказывают опасения, связанные со второй волной пандемии COVID-19, а также восстановление добычи нефти в Ливии.