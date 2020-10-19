Медведи разорвали работника Шанхайского зоопарка на глазах у посетителей
Шанхай, Китай, 19 октября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Несколько медведей напали на работника Шанхайского парка дикой природы в присутствии посетителей, сообщает 19 октября издание Global Times.
Mattyman17
Медведь
По информации издания, работника зоопарка пытался спасти водитель экскаватора, работавшего рядом с местом происшествия. Однако это не помешало животным утащить жертву за пределы видимости свидетелей.
Более того, водителю пришлось ждать прибытия вооруженных полицейских, чтобы выйти из экскаватора.
Секция парка, в которой произошла трагедия, временно закрыта. Ведется расследование трагедии.