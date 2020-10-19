Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Соблюдать правила и поменьше контактировать между собой призвала сограждан глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами 19 октября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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Глава Роспотребнадзора призвала строго соблюдать масочный режим.

Попова «Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъёма».

Она отметила важность распространения верной информации о ситуации с коронавирусом. По словам Поповой, людей нужно больше информировать о необходимости соблюдать правила. По её словам, пандемия ещё в разгаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу в России осталось, вероятно, всего несколько недель.