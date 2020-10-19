Москва, 19 октября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Предлагаемая в РФ новая методика расчета прожиточного минимума выглядит менее прозрачной, чем существующая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала то, что, согласно новому законопроекту, прожиточный минимум в РФ будут рассчитывать исходя из уровня доходов большинства граждан, а не из потребительской корзины.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Важно понимать, что такое медианное значение среднедушевых доходов. Это реально существующий уровень доходов реального человека. Однако больше, чем бюджет может заплатить, социально незащищенные группы населения не получат, а при нынешнем состоянии дел в стране ни о каком серьезном увеличении прожиточного минимума речи не идет. Так что, какая бы методика ни применялась, бедных меньше не станет, но при предлагаемой методике расчета величина прожиточного минимума становится гораздо менее прозрачной», — сказала Духон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Духон рассказала о том, что работники и работодатели в РФ могут занижать или скрывать показатели, от которых зависит значение среднедушевого дохода.